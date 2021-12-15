В Калининградской области коронавирусом заболели всего 1,5% вакцинированных жителей

В Калининградской области коронавирусом болели и привитые, это не было секретом. Но в среду, 15 декабря, руководитель регионального Роспотребнадзора Елена Бабура назвала в эфире Радио «Комсомольская правда» - Калининград» статистические данные по переболевшим жителям области, получившим прививку.

- Давайте мы сделаем такой срез на 10 декабря, - предложила Бабура. - У нас тогда было привито 487 623 человека. Среди этих двукратно привитых заболевших было 6562 человека. Плюс 845 человек были привиты вакциной «Спутник Лайт». Если сделать математический расчет, то это 1,5% от числа вакцинированных.

Елена Бабура добавила также, что на 10 декабря в регионе было официально зафиксировано 1139 летальных случаев от ковида.

- 18 человек из них имели двукратную прививку против коронавирусной инфекции. Но там надо очень внимательно смотреть, потому что были люди, которые только получили вторую дозу и сразу заболели, - сообщила она.

По словам главного санитарного врача региона, некоторые калининградцы все еще ищут повод не делать прививку.

- Кто-то до сих пор ждет «КовиВака», кто-то еще чего-то, а эффективность вакцинации подтверждается статистикой, - добавила Бабура.