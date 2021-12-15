Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 172 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 69 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 2,

Багратионовский городской округ - 9,

Озерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ – 4,

Пионерский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ - 20,

Полесский городской округ – 5,

Гурьевский городской округ - 18,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 3,

Светловский городской округ – 10,

Зеленоградский городской округ – 6,

Светлогорский городской округ – 2,

Советский городской округ - 1,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 13,

Неманский городской округ – 1,

Янтарный городской округ – 1.