Судимый за убийство 22-летний калининградец совершил грабеж через неделю после освобождения

В Правдинске полицейские задержали грабителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

11 декабря в полицию обратился 37-летний местный житель, который сообщил, что неизвестный отобрал у него ноутбук и два мобильных телефона общей стоимостью более 100 тысяч рублей.

Полицейские установили, что потерпевший познакомился с молодым человеком, который несколько дней назад вышел из тюрьмы. Они вместе отпраздновали это знаменательное событие. Однако вскоре новый знакомый набросился на собутыльника, избил и отобрал ценные вещи.

Оперативникам удалось вычислить подозреваемого, им оказался ранее судимый за кражу и изнасилование 22-летний местный житель. Установлено, что злоумышленник неделю назад вышел на свободу после того, как отбыл срок за умышленное убийство.

При обыске по месту жительства задержанного полицейские обнаружили похищенное имущество. По данному факту возбуждено уголовное дело по «Грабёж», решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.