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Общество15 декабря 2021 11:45

В Калининграде постоялец отеля торговал наркотиками

В ходе обысков в номере гостиницы обнаружели метадон и другие сильнодействующие вещества на основе героина
Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта сильнодействующих веществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе оперативных мероприятий правоохранителям стало известно, что 45-летний подозреваемый проживает в отеле на Московском проспекте, там же он продаёт вещества наркозависимым. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков задокументировали факты сбыта наркотиков и задержали злоумышленника.

В ходе обысков в номере гостиницы обнаружели метадон и другие сильнодействующие вещества на основе героина общей массой более 2 грамм, что является значительным размером. Помимо этого, были изъяты деньги, электронные весы, упаковочный материал и прочие предметы.

На наркоторговца завели уголовные дела о незаконном обороте наркотических средств.