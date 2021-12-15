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Общество15 декабря 2021 12:00

В городе Неман закрылось последнее в области муниципальное кафе

Вместо заведения общепита под названием «Надежда» новый собственник планирует обустроить магазин
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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Кафе «Надежда» жители Немана очень любили.

Кафе «Надежда» жители Немана очень любили.

Фото: Наталья Тамразова/Facebook.com

Наверняка мало кто из жителей Калининградской области подозревал, что вплоть до последнего времени в нашем регионе функционировало кафе, владельцами которого были не частные лица, а муниципальные власти. Оказывается, такой вот реликт перестроечных времен (согласно имеющейся информации, с строй объект общепита ввели в первой половине 1990-х), несмотря ни на какие последующие пертурбации, сохранялся в городе Неман. И называлось это заведение «Надежда»..

Увы, на днях горадминистрация продала «Надежду» с молотка, направив выручку, как положено по закону, в бюджет. Неизвестно, надолго ли хватит Неману вырученных денег, но сам факт произошедшего предсказуемо вызвал у местных (да и не только местных) жителей мощный приступ ностальгии.

«Сколько же с этим местом у жителей района связано воспоминаний! – написала на своей странице в «Фейсбуке» неманчанка Наталья Тамразова. - Сколько сыграно свадеб, отплакано поминок, отпраздновано юбилеев! В «Надежде» гремели выпускные вечера и новогодние корпоративы, собирались на свои праздники ветераны, учителя, сельхозработники… Было вкусно, недорого, просторно. Ушла эпоха!»

Говорят, что вместо кафе новый собственник намерен обустроить в помещении магазин.