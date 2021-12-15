Калининградка оспаривает в суде отстранение от работы за отказ вакцинироваться

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Летом этого года в одной из организаций в Советске проходила добровольная вакцинация сотрудников двухкомпонентной вакциной «Гам-Ковид-Вак». Одна из сотрудниц отказалась проходить иммунизацию, за что с 1 сентября была отстранена от работы «со всеми вытекающими».

Проработавшая более 5 лет горожанка подала исковое заявление в суд. Женщина требует отменить приказ об отстранении ее от работы, а также начислить ей зарплату за период незаконного отстранения и компенсировать моральный вред.

Судебное заседание по делу назначено на 13 января 2022 года.