Елена Бабура: «Омикрон-штамм еще не добрался до Калининграда»

В среду 15 декабря у главного санитарного врача Калининградской области Елены Бабуры во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда – Калининград» журналисты спросили, добрался ли штамм коронавируса омикрон до нашего региона.

- Нет, в Калининградской области мы омикрона не видим, - ответила она. - Слава богу, нет прямых рейсов в Южную Африку. А вот в Российской Федерации есть такие люди, и вы можете увидеть федеральную статистику. Они находятся в изоляции и получают соответствующее лечение.

Бабура добавила, что распространение нового штамм действительно всех волнует.

- Этому вирусу сразу присвоили 15-ю букву греческого алфавита, и сейчас проводится его изучение всем научным сообществом. Но даже если эффективность вакцин будет снижаться, а мы уже при дельте видели, что эффективность вакцин снижается, то наши ученые, я думаю, с этим справятся.