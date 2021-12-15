Бабура: «Никаких снятий коронавирусных ограничений и их послаблений в ближайшее время точно не предвидится»

В среду, 15 декабря, у главного санитарного врача Калининградской области Елены Бабуры во время прямого эфира на Радио «Комсомольская правда» - Калининград» журналисты спросили, стоит ли калининградцам ждать послаблений в коронавирусных ограничениях. Ответ был отрицательным.

- Какое послабление? - удивилась Бабура. - У нас все работает. Условия, в которых работают те или иные организации или учреждения, обусловлены той эпидемической ситуацией, которая есть. У нас нет еще коллективного иммунитета, и вокруг очень много мишеней для коронавирусной инфекции. Они обязательно с ней встретятся и будут болеть. А если они будут болеть, значит, будут распространять коронавирус. Все ограничения, которые есть на территории Калининградской области, адекватны текущей эпидемической ситуации. Никаких снятий ограничений и их послаблений в ближайшее время точно не предвидится.

Напомним, что неделей ранее калининградский губернатор Антон Алиханов во время прямой линии заявил, что его очень утомила «история с QR-кодами».

- Если говорить, надолго ли с нами эта система ограничения - нет, ненадолго, - сообщил он. - Мы не собираемся эту систему сохранять, мы не собираемся больше ее сейчас расширять, тем более что заболеваемость идет на спад.