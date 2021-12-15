Социальные предприниматели выиграли гранты на 11,2 млн рублей

В региональном минэкпроме подвели итоги конкурса, организованного в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». Как сообщает пресс-служба правительства, эта инициатива губернатора Антона Алиханова стала частью мероприятий нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Конкурсный отбор прошли почти все соискатели. Из 29 заявок получили одобрение 27 - это половина от всех официально зарегистрированных социальных предпринимателей региона. Победители конкурса представляют самые разные направления социального предпринимательства. Среди них четыре организации, которые обеспечивают занятость социально уязвимых слоев населения, и еще столько же занимаются производством инвалидных колясок, ортезов, пандусов. Еще семеро участников оказывают для инвалидов и пожилых людей социальные, туристические и оздоровительные услуги. Несколько грантополучателей работают в сфере дополнительного образования, работают с детьми. Грант получил также частный театр - «Содружество актеров».

Между победителями будет распределена сумма в размере 11,2 млн рублей: конкурсанты получат от 100 тысяч до полумиллиона рублей. Условием предоставления гранта было 50-процентное софинансирование расходов за счет средств заявителей или привлеченных ими средств.

- В следующем году постараемся увеличить региональное софинансирование конкурса, чтобы усилить поддержку наших социальных предпринимателей», - рассказала руководитель минэкпрома Вероника Лесикова.