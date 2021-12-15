В Багратионовске прошел семинар по заключению социальных контрактов

С начала 2021 года в Калининградской области заключено более 2 500 социальных контрактов, 125 из которых – в Багратионовском городском округе. Выездной семинар провели представители министерства соцполитики совместно с Центром поддержки малого и среднего предпринимательства Калининградской области и администрацией Багратионовского городского округа. Мероприятие в Багратионовске посетили более 20 жителей округа, которые уже заключили социальный контракт либо только планируют это сделать.

Участникам семинара рассказали о механизмах и мерах поддержки оказания государственной социальной помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта, системе сопровождения его получателей, а также о финансовой и нефинансовой поддержке предпринимателей по линии министерства сельского хозяйства Калининградской области и регионального министерства экономического развития, промышленности и торговли.

Соцконтракт принципиально отличается от пособий: это соглашение, которое заключается между гражданином и органом социальной защиты населения. В рамках социального контракта реализуются мероприятия по четырем направлениям: поиск работы; осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; ведение личного подсобного хозяйства и осуществление иных мероприятий, направленных на выход граждан из трудной жизненной ситуации.

Основная цель этой меры госпомощи - создать для нуждающейся семьи условия по выходу из бедности, дать возможность стабильно повышать уровень жизни.