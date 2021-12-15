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Общество15 декабря 2021 15:35

Карасей соберут руками: мэрия объяснила, что будет с рыбой, когда из Летнего озера спустят воду

Рыбакам стоит ловить момент
Николай Литвинов
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Таким легким улов на озере еще не был.

Таким легким улов на озере еще не был.

Фото: Александр Подгорчук

Как уже рассказывала «Комсомолка», в следующем году из Летнего озера спустят воду. Это необходимо сделать для того, чтобы основательно почистить водоем. По данным мэрии Калининграда, из-за осушения может пострадать 361 килограмм карасей (а также колюшки, линей, уклейки, окуней, плотвы и щук).

- Думается, что рыбаки там (как и коты) будут дежурить круглосуточно; разумеется, никто не запретит им забрать какую-то часть «улова», - написали представители городской администрации в соцсетях. - Но вообще есть смысл организовать работу так, как мы это делали в Чкаловске, когда чистили Норкин пруд: собирать рыбу руками и переносить в ближайший водоем.

В мэрии напоминают, что проектом предусмотрена компенсация биоресурсам. Взамен «пострадавшей» рыбы из Летнего озера в Куршский залив выпустят 3536 мальков сига навеской от 1,5 до 10 граммов (или 125 тыс. граммовых мальков).