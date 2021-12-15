В 2022 году вырастет число электричек из Калининграда на морское побережье

Начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин выступил с докладом перед депутатами областной думы. Рассказывая о перспективах 2022 года, Сергей Сапегин сообщил о планах пустить 16 дополнительных пригородных поездов в сторону калининградского побережья Балтики. Кроме того, запланировано дальнейшее сокращение времени в пути курсирующего между Калининградом и Москвой фирменного поезда «Янтарь». Для решения этой задачи необходимо провести совместную с депутатами работу по изменению статуса железнодорожного погранпропуска Черняховск на грузо-пассажирский.

По итогам 2021 года пассажирооборот должен превысить рекордный уровень 2019 года. По информации пресс-службы КЖД, ожидается, что к концу декабря пригородными поездами воспользуются больше пяти миллионов человек.