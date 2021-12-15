Повышенные пособия на детей получают более 12 тысяч калининградских семей

После изменения порядка назначения ежемесячного пособия более 12 тысячам семей в Калининградской области произведен перерасчет размера ранее назначенного пособия.

- С 1 января 2021 года повышенные выплаты предоставляются на 14 735 детей в возрасте от трех до семи лет. Со следующего года размер пособия увеличится на 2,5 процента в связи с повышением прожиточного минимума на ребенка, – отметила министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер.

Семьи будут ежемесячно получать пособия в размере 5 999, 8 998,50 или 11 998 рублей на ребенка в зависимости от величины среднедушевого дохода.

Напомним, что с 1 апреля этого года согласно Указу президента России Владимира Путина изменился порядок назначения ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет. Теперь семьи в зависимости от материального положения получают 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка.

В министерстве соцполитики напомнили, что 31 декабря 2021 года истекает срок подачи заявления на перерасчет ежемесячной выплаты на ребенка от трех до семи лет в повышенном размере. Гражданам, которые обратились за выплатой после 1 апреля 2021 года, подавать повторно заявление не нужно.

Оформить получение выплаты можно на портале Госуслуг или в МФЦ по месту жительства.

Более подробная информация доступна на «открытой линии» правительства Калининградской области по номеру: 8 (800) 201 39 00 (добавочный «3»).