Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 декабря 2021 16:28

Повышенные пособия на детей получают более 12 тысяч калининградских семей

Со следующего года размер пособия увеличится на 2,5 процента
Николай Литвинов
КомментироватьОставить комментарий(0)

После изменения порядка назначения ежемесячного пособия более 12 тысячам семей в Калининградской области произведен перерасчет размера ранее назначенного пособия.

- С 1 января 2021 года повышенные выплаты предоставляются на 14 735 детей в возрасте от трех до семи лет. Со следующего года размер пособия увеличится на 2,5 процента в связи с повышением прожиточного минимума на ребенка, – отметила министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер.

Семьи будут ежемесячно получать пособия в размере 5 999, 8 998,50 или 11 998 рублей на ребенка в зависимости от величины среднедушевого дохода.

Напомним, что с 1 апреля этого года согласно Указу президента России Владимира Путина изменился порядок назначения ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет. Теперь семьи в зависимости от материального положения получают 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка.

В министерстве соцполитики напомнили, что 31 декабря 2021 года истекает срок подачи заявления на перерасчет ежемесячной выплаты на ребенка от трех до семи лет в повышенном размере. Гражданам, которые обратились за выплатой после 1 апреля 2021 года, подавать повторно заявление не нужно.

Оформить получение выплаты можно на портале Госуслуг или в МФЦ по месту жительства.

Более подробная информация доступна на «открытой линии» правительства Калининградской области по номеру: 8 (800) 201 39 00 (добавочный «3»).