В Калининграде появятся две новые улицы и переулок

Названия новых улиц рассмотрели на заседании комиссии горсовета по местному самоуправлению и социальной политике. Как сообщает пресс-служба, топонимическая комиссия предложила три новых наименования.

Улицу в Московском районе, идущую от Двинской в северо-западном направлении, должны назвать Амурской, а переулок в юго-западном направлении - Амурским. В Центральном районе улицу, соединяющую Большую Окружную 1-ю с Химической, предложено назвать Компасной.

Члены комиссии с предложенными вариантами согласились. Окончательное решение будет принято на заседании городского совета.