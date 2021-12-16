Фонд ЖКХ готов распространить подход Калининградской области в капремонте домов на другие регионы

В среду, 15 декабря, Калининградскую область посетил главный советник Фонда содействия реформированию ЖКХ Леонид Ставицкий. В региональном правительстве обсудили вопросы, касающиеся реализации проектов с участием средств фонда. Это сокращение аварийного жилья, капитальный ремонт домов, развитие сферы ЖКХ и модернизация системы водоснабжения.

- По этим направлениям мы плодотворно взаимодействуем с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, - отметил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов. - Благодаря поддержке корпорации удается опережающими темпами реализовывать программы. Особо отмечу, что мы намерены завершить на два года раньше утвержденных сроков реализацию программы по переселению жителей из аварийного жилищного фонда.

- Президент ставит задачи ускорять темпы реализации проектов, которые повышают благополучие наших граждан, - отметил Леонид Ставицкий. - Так, я не вижу рисков в регионе по расселению жителей из аварийного фонда. Динамика позитивная, и ее надо увеличивать. А комплексный подход в капитальном ремонте домов на территории Калининградской области надо тиражировать на другие регионы.