Антон Алиханов наградил финалисток конкурса «Большая перемена»

«Большая перемена» – самый масштабный проект для детей в России, реализуемый в рамках нацпроекта «Образование». В очных этапах в 2021 году приняли участие полторы тысячи школьников и 600 студентов среднего профессионального образования из разных регионов страны.

Конкурс проходил по девяти направлениям: новые медиа, искусство и творчество, экология, среда обитания, здоровый образ жизни, наука и технологии, добро, путешествия и туризм и историческая память. По итогам выполнения тестов были отобраны полуфиналисты, которые летом выполняли творческие задания на решение экологических проблем. Победители отборов встретились в ноябре сразу на двух площадках – в детском центре «Артек» и в Нижнем Новгороде.

Победительницами от Калининградской области стали ученица 10 класса гимназии №7 Балтийска им. К.В. Покровского Алина Антоненко и студентка колледжа строительства и профессиональных технологий Татьяна Овчинникова. Еще две финалистки вошли в число призеров. Это Мария Котлярова из школы №33 и Арина Коржевина из колледжа сервиса и туризма.

-Участие в конкурсе Большая перемена – это возможность саморазвиться, найти единомышленников для решения повседневных проблем, а также узнать что-то новое, где очень важно творчество, – отметил Антон Алиханов.