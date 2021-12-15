Спортивный образ жизни ведут 44% жителей Калининградской области

Свежие данные на заседании профильного социального комитета областной Думы представила

заместитель министра спорта области Анжела Тарасевич. По ее словам, лишь 44 % калининградцев ведут спортивный образ жизни.

Главная цель регионального проект «Спорт – норма жизни» – сделать так, чтобы в 2024 году почти 60% жителей области систематически занимались физкультурой и спортом, а в 2030 году – 70%.

- Достичь весьма этих показателей вполне возможно, - заявила Анжела Тарасевич.

Основная часть доклада оказалась посвященной работе по развитию спортивной инфраструктуры области, проведенной в нынешнем году. Замминистра, в частности, напомнила депутатам о введенном в эксплуатацию 6 сентября в парке «Южный» Калининграда спорткомплексе с плавательным бассейном. Было также анонсировано открытие в этом месяце физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Озерки Гвардейского городского округа.

В следующем году, по словам Анжелы Тарасевич, в регионе появятся еще две крупных спортивных новостройки: физкультурно-оздоровительные комплексы в Правдинске и Знаменске.