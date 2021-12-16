Вышел первый трейлер фильма «Нюрнберг», съемки которого проходили в Калининграде

. Фото: Иван МАРКОВ

В сети появился первый трейлер исторической драмы «Нюрнберг», съемки которой частично проходили в Калининграде в сентябре нынешнего года. Ролик опубликован в официальном аккаунте Universal Pictures Russia в YouTube. Роль Дворца юстиции в картине «исполняет» здание Музея изобразительных искусств (бывшей биржи Кёнигсберга). Правда, в трейлере его показывают совсем мало. Режиссером картины выступает Николай Лебедев («Экипаж», «Легенда № 17», «Звезда»). В ролях - молодые актеры Сергей Кемпо и Любовь Аксенова, а также звезды кино Евгений Миронов, Сергей Безруков, Алексей Бардуков, Игорь Петренко, Вольфганг Черни и другие.