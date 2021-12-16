В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 16 декабря нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в четверг, 16 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 11 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов света не будет на:

ул. Тельмана 44а, 46-46а,

ул. Зоологическая 9-9д,

ул. Серж. Колоскова 3-11,

пер. Свободный 6-6а,

ул. Чайковского 26-30,

ул. Пугачёва 9,

ул. Коммунальная 47-65,

ул. Банковская 17,

ул. Чернышевского 44а-44б,

ул. Кронштадская 2-8,

ул. Брамса 11-17.

Подача холодного водоснабжения приостановлена:

с 10.00 до 16.00 –

ул. Судостроительная 81а, 87-91, 101-107, 102,

с 10.00 до 17.00 –

ул. Косм. Леонова 11а-17б, 19а,б, 16, 16а, 17, 20, 21-25, 24, 25б, 26-32, 28а,

ул. Зоологическая 55-65.