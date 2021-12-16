В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 16 декабря нет света и воды

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Фото: Архив "КП"
В Калининграде в четверг, 16 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 11 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 17 часов света не будет на:
ул. Тельмана 44а, 46-46а,
ул. Зоологическая 9-9д,
ул. Серж. Колоскова 3-11,
пер. Свободный 6-6а,
ул. Чайковского 26-30,
ул. Пугачёва 9,
ул. Коммунальная 47-65,
ул. Банковская 17,
ул. Чернышевского 44а-44б,
ул. Кронштадская 2-8,
ул. Брамса 11-17.
Подача холодного водоснабжения приостановлена:
с 10.00 до 16.00 –
ул. Судостроительная 81а, 87-91, 101-107, 102,
с 10.00 до 17.00 –
ул. Косм. Леонова 11а-17б, 19а,б, 16, 16а, 17, 20, 21-25, 24, 25б, 26-32, 28а,
ул. Зоологическая 55-65.