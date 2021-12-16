В Калининграде у пенсионера нашли «Маузер» и ППШ

В ноябре сотрудники полиции задержали жителя Севастьянова, который угрожал пистолетом соседу из-за поселившихся в подвале котов.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в ходе обыска в квартире 69-летнего пенсионера полицейские обнаружили переделанный пистолет-пулемёт Шпагина образца 1941 года и карабин Mauser 98k. Как показала экспертиза, мужчина обрезал ствол ППШ и установил самодельное деревянное ложе. Ствол карабина он также укоротил.

Помимо уголовного дела за угрозу убийством, злоумышленнику предстоит отвечать за незаконную переделку огнестрельного оружия.