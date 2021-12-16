15 школьников, 10 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 181 случай коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 157 случаев ОРВИ, 10 пневмоний и 14 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 33 пенсионера;

- 7 медицинских работников;

- 12 работников образования;

- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 работающих на промышленных предприятиях;

- 3 работника транспортных предприятий, водителя;

- 6 работников предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;

- сотрудник учреждения культуры;

- сотрудник гостиницы;

- 5 сотрудников банков;

- работник с/х предприятия;

- работник предприятия в сфере ЖКХ;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 32 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 8 детей, посещающих детские сады;

- 15 учащихся;

- 10 студентов 7 образовательных учреждений;

- 28 неработающих.