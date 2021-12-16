15 школьников, 10 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

.
Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 181 случай коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 157 случаев ОРВИ, 10 пневмоний и 14 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 33 пенсионера;
- 7 медицинских работников;
- 12 работников образования;
- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 работающих на промышленных предприятиях;
- 3 работника транспортных предприятий, водителя;
- 6 работников предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;
- сотрудник учреждения культуры;
- сотрудник гостиницы;
- 5 сотрудников банков;
- работник с/х предприятия;
- работник предприятия в сфере ЖКХ;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 32 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 8 детей, посещающих детские сады;
- 15 учащихся;
- 10 студентов 7 образовательных учреждений;
- 28 неработающих.