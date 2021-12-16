Калининградские больницы получили 16 машин скорой помощи

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградскую область поступило 16 новых машин скорой медицинской помощи. Транспорт будет направлен в 16 населенных пунктов 15 муниципалитетов, сообщает пресс-служба регионального правительства: поселки Большаково Славского городского округа и Железнодорожный под Правдинском, а также в Славск, Советск, Неман, Краснознаменск, Гусев, Озерск, Гвардейск, Полесск, Мамоново, Багратионовск, Светлый, Балтийск, Янтарный и Зеленоградск.

Машины СМП на базе «Газель Next» пятого экологического класса с бензиновым двигателем предназначены для работы общепрофильных бригад – как врачебных, так и фельдшерских. В автомобилях увеличена потолочная база, что позволяет персоналу работать в полный рост – это, по мнению сотрудников подстанций СМП, очень удобно при оказании помощи пациенту.

Комплектация машин стандартная – в соответствии с порядком оказания скорой медицинской помощи. Из оборудования есть электрокардиограф, дефибриллятор, бортовая и переносная системы искусственной вентиляции легких, пульсоксиметр, глюкометр. Кроме того, автомобили оснащены устройствами для перемещения пациентов, в том числе со спинальными травмами.