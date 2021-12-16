Калининградская область планирует разместить облигации на 2 млрд рублей

Министерство финансов Калининградской области планирует 21 декабря провести сбор заявок на 7-летние облигации серии 35004 объемом до 2 млрд рублей. Ориентир по ставке первого купона будет объявлен позже. Сбор заявок будет проходить с 11.00 до 15.00 по московскому времени.

По облигациям предусмотрена амортизация в размере 25% в даты выплат 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. Купоны квартальные. Предварительная дата размещения - 23 декабря.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Отметим, что дебютный выпуск облигаций Калининградской области состоялся в декабре 2016 года.