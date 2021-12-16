Житель Хабаровска украл новогоднюю ель из «Бауцентра»

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из строительного супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Находившийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны получил сообщение, что в магазине на улице Дзержинского была нажата кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место, росгвардейцы задержали мужчину, который пытался скрыться от службы контроля с неоплаченным товаром. Как оказалось, злоумышленник вынес без оплаты новогоднюю ель, комплект портьерных штор и несколько бытовых предметов для ванной комнаты общей стоимостью более 12 000 рублей.

Задержанного - 29-летнего жителя Хабаровска - доставили в отдел полиции.