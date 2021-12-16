Синоптики прогнозируют дальнейшее усиление ветра в Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

Сильный ветер сохранится в Калининградской области до конца недели. Более того, его скорость увеличится.

- В связи с усилением градиента давления между циклоном и антициклоном, в особенности на побережье Балтики, усилится западный ветер, с переходом на северо-западный, северный ветры, - отмечает сообщество «Погода и метеоявления в Калининградской области». - В ближайшие сутки порывы на побережье будут в пределах 14-17 м/с, в пятницу и субботу - до 13-16 м/с, а в воскресенье - до 15-20 м/с. На остальной части области ожидаются порывы 10-14 м/с, в воскресенье - 12-15 м/с.

По прогнозу Гидрометцентра России, температура в ближайшие дни останется положительной. Ориентиры составляют +4...+5 градусов.