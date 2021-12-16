Более миллиона фильмов посмотрели клиенты Tele2 за минуты в этом году

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В канун праздников, когда просмотр кино особенно важен для новогоднего настроения, компания расширяет перечень тарифов, где доступен сервис. Теперь клиенты всех тарифов могут обменять минуты на кино. Просмотр фильмов доступен на пяти любых устройствах – от смартфона до Smart TV. Компания также подготовила подборку кинокартин для наступающих зимних каникул: «Необыкновенная история на Рождество» (12+), «Лавка чудес» (0+), «Полярный экспресс» (6+), «Гринч» (6+), «Отпуск по обмену» (16+), «Плохой Санта» (16+), «Пережить Рождество» (12+), «Елки» (12+), истории о Гарри Поттере (12+) и многие другие киноленты.

Tele2 проанализировала предпочтения клиентов, обменявших минуты на кино в уходящем году. Чаще всего услугой пользовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Иркутска. Всего в 2021 году зрители посмотрели более миллиона фильмов от видеосервиса Wink, обменяв более 117 млн минут. В число самых популярных для обмена фильмов в 2021 году вошли лирическая комедия «Батя» (16+), триллер о борьбе с зимней стихией «Ледяной драйв» (16+), оскароносный анимационный фильм «Душа» (6+) и южнокорейская драма «Паразиты» (18+).

- Сегодня многие говорят, что данные – это новая валюта. Мы пошли дальше и поняли, что время тоже новая валюта. Вернуть два часа жизни нельзя, но потратить их можно по-разному: поговорить с человеком или посмотреть фильм. В коллаборации с видеосервисом Wink мы перевели каталог фильмов в хронометраж и в апреле запустили сервис обмена минут на кино. Популярность услуги говорит о том, что наше новаторство удалось, - рассказал Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2. - В предстоящие новогодние праздники многие россияне отправятся в поездки к родным и друзьям, другие – проведут зимние каникулы дома в кругу семьи. Возможность обменять минуты на кино станет хорошей альтернативой кинозалу, фильмы можно посмотреть на смартфоне в дороге либо дома перед экраном телевизора.

Сегодня обменять минуты на кино абоненты могут на сайте или в мобильном приложении Tele2. В каталоге представлено более 4000 фильмов разных жанров: комедии, боевики, драмы, семейное кино, мультфильмы, ленты на языке оригинала, документальное и образовательное кино. Подробнее – на tele2.ru.