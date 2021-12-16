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Общество16 декабря 2021 14:05

Калининградец ограбил двух прохожих, отказавшихся дать ему денег на выпивку

На задержанного завели уголовное дело
Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские задержали безработного, который в течение трех дней ограбил двух прохожих. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Первой жертвой грабителя стала 55-летняя женщина, которая отказалась давать злоумышленнику деньги на покупку алкоголя. Злоумышленник набросился на потерпевшую, выхватил из ее кармана наличные (900 рублей) и ушел.

В такой же ситуации спустя три дня оказался 57-летний мужчина. У него после требования дать денег злоумышленник выхватил мобильный телефон и сбежал.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в грабежах. Им оказался безработный 41-летний местный житель, ранее судимый за мошенничество. Полицейские изъяли у него похищенный телефон. Деньги он успел потратить на выпивку.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Грабеж».