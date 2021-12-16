Школьную столовую поселка Крылово признали одной из лучших в России

Конкурс проводился Министерством просвещения РФ и Всероссийским педагогическим собранием. Региональный этап охватил более 24 тысяч школ со всей России. Участвовать могли любые школьные столовые, а также повара школьных столовых из городских и сельских школ, причем стаж работы и возраст значения не имели.

Оценивала конкурсантов профессиональная комиссия - эксперты научных учреждений и индустрии питания. На федеральный этап отправились школы поселка Крылово Правдинского городского округа и школа Зеленоградска.

Как сообщает пресс-служба правительства, по итогам финальных соревнований школа поселка Крылово стала обладателем третьего места в номинации «Лучшая столовая сельской школы», а зеленоградская школа вошла в топ-10 лучших городских столовых.

- Уже несколько лет мы занимаемся модернизацией системы школьного питания, - подчеркнул заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов. - В регионе разработано единое меню для всех школ области, по поручению президента России все младшеклассники бесплатно завтракают или обедают в урочное время. Отрадно, что наши школы в числе лучших по этому направлению, а остальным учреждениям области теперь есть на кого равняться.