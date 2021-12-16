В Калининграде открылась обновленная «Чеховка»

Третья модельная библиотека в Калининграде начала работу в четверг, 16 декабря. Дизайн-проект разработали сотрудники библиотеки на основе учтенных пожеланий и замечаний. В результате пространство первого этажа разделено на четыре функциональные зоны. На втором этаже обновлены: конференц-зал, выставочное пространство и «белый зал», состоящий также из нескольких «открытых» секторов. Благодаря RFID-оборудованию в библиотеке реализована система электронной книговыдачи, позволяющая сократить время, затраченное пользователями на получение книг, и обеспечить сохранность книжного фонда.

Пользователи библиотеки в комфортных условиях используют информационные ресурсы, могут эффективно поработать на библиотечных компьютерах или собственных устройствах. Также в «Чеховке» появилась детская игровая студия.

- Библиотеки вновь становятся востребованными и представляют собой не только книгохранилище, но и настоящий досуговый центр, интересный для каждого жителя. Кроме того, это новая площадка для проведения мероприятий, занятий дополнительного образования и семейного отдыха горожан, - отметил вице-премьер Илья Баринов.

В этом году в областном центре модернизировано несколько учреждений. Увеличена практически в два раза площадь библиотеки на улице Можайской, открыт центр на Карамзина, второй этаж которого представлен в виде информационно-библиотечного пространства.