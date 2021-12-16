Жители Калининградской области подали более 3 000 заявлений на догазификацию

В Калининграде состоялось заседание регионального штаба по газификации под руководством заместителя председателя правительства области Александра Рольбинова. Как сообщили представители «Калининградгазификации», жители подали региональному оператору уже более трех тысяч заявлений на догазификацию. Администрациям муниципальных образований поручено на следующий год предусмотреть меры поддержки отдельным категориям граждан по субсидированию затрат на внутридомовую газификацию.

- Калининградская область демонстрирует высокую инвестиционную активность, развитие сельского хозяйства, строительной отрасли. Все это требует обеспечения объемов, необходимых для устойчивого развития региона. И одна из самых приоритетных задач, которую ставит глава региона – газификация муниципальных образований, обеспечение природным топливом населения, – отметил Александр Рольбинов.

В следующем году выделены средства на разработку проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов низкого давления с газовыми вводами к жилым домам в поселках Ясная Поляна, Илюшино Нестеровского городского округа и в поселках Никольское, Лагерное Краснознаменского городского округа.