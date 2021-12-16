В Калининграде завершился первый этап проекта «Перспективный труд»

В рамках проекта выпускники калининградских школ завершили профессиональное обучение. Каждый из них мог выбрать одно из направлений: «Повар», «Кондитер», «Электрогазосварщик», «Парикмахер». Все 15 ребят, многие из которых находятся в трудной жизненной ситуации, получили направления на работу.

Проект «Перспективный труд» реализует Центр занятости населения Калининградской области совместно с комитетом по образованию Калининграда.

- Вопрос трудоустройства молодежи, особенно ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, крайне актуален. Наша задача – помочь им определиться с будущей профессией, – отметила министр социальной политики Анжелика Майстер. – Проект имеет перспективное будущее, мы готовы популяризировать его и в других муниципалитетах. Это хорошая возможность для тех ребят, которые окончили школу и сразу не поступили в колледж или университет.