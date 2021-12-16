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Общество16 декабря 2021 15:48

При помощи «Безопасного города» в Калининградской области раскрыли 217 преступлений

Ситуацию мониторят почти 2 000 видеокамер
Николай Литвинов
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В областном правительстве состоялось плановое заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка под председательством первого вице-премьера - руководителя аппарата Сергея Елисеева. Главной темой обсуждения стало исполнение госпрограммы «Безопасность».

По данным областного УМВД России, с начала 2021 года с помощью системы «Безопасный город» раскрыто 217 преступлений и 646 административных правонарушений (без учета нарушений ПДД). Полиция отмечает снижение уличной преступности на 12,8%.

В настоящее время в систему видеонаблюдения поступает информация с 1915 камер видеонаблюдения на территории региона, в том числе с функцией видеоаналитики. 395 камер умеют распознавать государственные регистрационные знаки транспортных средств. В этом году операторы «Безопасного города» передали в правоохранительные органы и экстренные службы информацию о почти пяти тысячах событий, имеющих признаки преступлений, административных правонарушений и происшествий.