В Калининградской области продолжается ремонт самой протяженной автодороги

Рабочие продолжают ремонт трассы «Калининград (от Борисово) – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман». Дорога имеет протяженность более 225 километров.

В нынешнем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги отремонтировали участок от Знаменска, через поселки Гордое, Суходолье, Черепаново, Ново-Бобруйск, Перевалово и до Гусево. В следующем году дорожники доделают участок от Гусево до пересечения с трассой Черняховск-Крылово.

- Дорога от Калининграда до Немана одна из основных дорог, по которой туристы могут посещать культурно-исторические достопримечательности региона, расположенные на востоке области. Трасса приводится в нормативное состояние этапами, начиная с 2018 года. К 2024 году планируется завершить ее ремонт полностью, - рассказала министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина.