Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области был выявлен 181 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 110 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 5,

Озерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ –4,

Пионерский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ - 5,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 8,

Гусевский городской округ – 4,

Светловский городской округ – 10,

Зеленоградский городской округ – 3,

Светлогорский городской округ – 2,

Краснознаменский городской округ – 3,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 6,

Мамоновский городской округ – 4,

Черняховский городской округ – 6,

Янтарный городской округ – 2.