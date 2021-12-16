Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

.
Фото: архив "КП"
За сутки в Калининградской области был выявлен 181 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 110 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 5,
Озерский городской округ – 2,
Балтийский городской округ –4,
Пионерский городской округ – 3,
Гвардейский городской округ - 5,
Полесский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ - 8,
Гусевский городской округ – 4,
Светловский городской округ – 10,
Зеленоградский городской округ – 3,
Светлогорский городской округ – 2,
Краснознаменский городской округ – 3,
Славский городской округ – 1,
Советский городской округ - 6,
Мамоновский городской округ – 4,
Черняховский городской округ – 6,
Янтарный городской округ – 2.