В Калининград не пустили 20 тонн опасных мандаринов

В Калининградскую область предотвращен ввоз мандаринов, зараженных опасным карантинным объектом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Партии фруктов весом около 20 тонн поступила в область из Турции. В ходе досмотра в турецких мандаринах была выявлена средиземноморская плодовая муха. Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой. По решению собственника 12 тонн мандаринов направлены на обеззараживание.

Это уже пятый случай выявления данного карантинного объекта в турецких мандаринах в 2021 году, отметили в пресс-службе ведомства.