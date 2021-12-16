Начались продажи новой партии билетов на чемпионат мира по волейболу-2022, который примет Калининград

. Фото: Александр Подгорчук

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд-2022 состоится в России через год и будет проходить с 26 августа по 11 сентября. Как сообщает областное министерство спорта, в продажу поступила новая партия билетов на все матчи. Пока они продаются без указания мест - это связано с неопределенностью эпидемиологической обстановки. Места обещают присвоить позже. Печать и выдача билетов на данном этапе не производится.

К реализации предложены билеты в ценовых категориях от 400 рублей (в зависимости от города-организатора и возможностей арены) до 7 000 рублей. Детям до двух лет приобретение отдельного билета не требуется.

Приобрести билеты можно только на официальном билетном сайте. Билеты, купленные на сторонних ресурсах, недействительны!

Матчи примут десять городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Кемерово, Красноярск. В нашем городе игры пройдут во дворце спорта «Янтарный».

Участниками чемпионата станут 24 национальные сборные, в том числе российская дружина на правах принимающей стороны. Формат турнира предусматривает два групповых этапа и финал шести команд в Москве, по итогам которого определится новый чемпион мира среди мужчин.