В Черняховске бизнесмен избил экскаваторщика из-за дорожных работ

В Черняховске местный житель избил дорожного рабочего. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошёл на улице Ленина. Неизвестный мужчина напал на машиниста экскаватора и нанес ему удар в голову рукояткой пистолета.

Участковые быстро установили личность нападавшего. Им оказался ранее неоднократно судимый 60-летний предприниматель. Как выяснилось, агрессивный мужчина устроил конфликт из-за строительных работ, которые проводились на данном участке улицы.

Полицейские изъяли у подозреваемого травматический пистолет «Оса», и завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».