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Общество16 декабря 2021 16:39

В Черняховске бизнесмен избил экскаваторщика из-за дорожных работ

На мужчину завели уголовное дело
Виктор Сергеев
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В Черняховске местный житель избил дорожного рабочего. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошёл на улице Ленина. Неизвестный мужчина напал на машиниста экскаватора и нанес ему удар в голову рукояткой пистолета.

Участковые быстро установили личность нападавшего. Им оказался ранее неоднократно судимый 60-летний предприниматель. Как выяснилось, агрессивный мужчина устроил конфликт из-за строительных работ, которые проводились на данном участке улицы.

Полицейские изъяли у подозреваемого травматический пистолет «Оса», и завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».