Облдума решила переименовать поселок Холмогорье под Правдинском в Холмогоровку

В Правдинском районе будет переименован один из поселков. Об этом сообщает пресс-служба Облдумы.

В четверг вопрос о переименовании был рассмотрен на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению. Как рассказал председатель комитета Дмитрий Киселев, на территории муниципалитета существует два поселка Холмогорье. Такое дублирование мешает нормальной хозяйственной деятельности, поэтому администрация округа предложила переименовать один из них в поселок Холмогоровка.

Профильный комитет это предложение поддержал единогласно.