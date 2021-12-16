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Общество16 декабря 2021 17:39

Облдума решила переименовать поселок Холмогорье под Правдинском в Холмогоровку

Вопрос рассмотрели на заседании профильного комитета
Виктор Сергеев
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В Правдинском районе будет переименован один из поселков. Об этом сообщает пресс-служба Облдумы.

В четверг вопрос о переименовании был рассмотрен на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению. Как рассказал председатель комитета Дмитрий Киселев, на территории муниципалитета существует два поселка Холмогорье. Такое дублирование мешает нормальной хозяйственной деятельности, поэтому администрация округа предложила переименовать один из них в поселок Холмогоровка.

Профильный комитет это предложение поддержал единогласно.