В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 17 декабря нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в пятницу, 17 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 7 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов света не будет на:

пр-те Ленинском, 39-61,

ул. Лесопильной, 81,

пр-те Московском, 162,

в пер. Литовском, 18,

ул. Черепичной, 17а-19в.

До 18 часов электричество отключено на:

ул. Бассейной, 7, 33, 35, 35а, 32б, 36,

ул. Воздушной, 80.

Подача холодного водоснабжения приостановлена:

с 09.30 до 16.30 –

на ул. Саперной, 3, 17а, 17-19, 21, 23, 23а, 25-27, 31, 33, 35, 37, 12а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а,

ул. Белинского, 26,

ул. Добролюбова, 19-19а, 21,

с 09.30 до 18.00 –

на ул. Красной, 117-117б, 123-125, 127-131, 133, 139-135, 123-125, 119-121, 117-117б,

ул. Марш. Борзова, 50, 52-56.