В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 17 декабря нет света и воды

.
Фото: Архив "КП"
В Калининграде в пятницу, 17 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 7 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 17 часов света не будет на:
пр-те Ленинском, 39-61,
ул. Лесопильной, 81,
пр-те Московском, 162,
в пер. Литовском, 18,
ул. Черепичной, 17а-19в.
До 18 часов электричество отключено на:
ул. Бассейной, 7, 33, 35, 35а, 32б, 36,
ул. Воздушной, 80.
Подача холодного водоснабжения приостановлена:
с 09.30 до 16.30 –
на ул. Саперной, 3, 17а, 17-19, 21, 23, 23а, 25-27, 31, 33, 35, 37, 12а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а,
ул. Белинского, 26,
ул. Добролюбова, 19-19а, 21,
с 09.30 до 18.00 –
на ул. Красной, 117-117б, 123-125, 127-131, 133, 139-135, 123-125, 119-121, 117-117б,
ул. Марш. Борзова, 50, 52-56.