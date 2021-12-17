В Калининграде коммунальщики перешли на летний режим уборки дорог

В Калининграде коммунальную технику, которая убирает улицы, перевели в летний режим работы. Об этом директор предприятия «Чистота» Юрий Егоров рассказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда».

- В связи с погодными условиями, в связи с потеплением мы перестроили технику на летнюю уборку. Мы вывезли на 200 тонн больше мусора, чем за прошлую неделю, - всего 295 тонн. На летнюю схему перестроились, потому что увидели, что есть накопление веток и мусора. Пришлось переделывать механизмы техники. Но пошли на это, потому что город убирать надо и не нужно, чтобы до весны он был замусорен.

Юрий Егоров отметил, что в мороз нельзя поливать дороги и убирать остановки общественного транспорта, «потому что все будет замерзать».

- Но ежедневно и круглосуточно мы убираем граффити, объявления. На этой неделе в плюсовую температуру мыли и остановки. Кое-где и подкрашивали, - сказал Юрий Егоров.