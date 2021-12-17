Райффайзенбанк предлагает ипотеку под 6,5% годовых на квартиры Группы «Самолет»

Райффайзенбанк будет выдавать ипотеку по сниженной ставке для покупки квартир в новостройках Группы «Самолет» в Москве и Санкт-Петербурге: под 6,5% на весь срок кредитования.

«Мы рады предоставить клиентам больше возможностей для выгодного решения квартирного вопроса — легкую ставку и комфортное обслуживание кредита. Любые справки можно заказать и получить онлайн без визита в офис. Досрочное частичное и полное погашение просто сделать в любой момент в мобильном приложении», — говорит Дарина Хохлушина, руководитель направления развития розничного бизнеса макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка.

Предложение несовместимо с другими льготными ипотечными программами и распространяется на проекты в Москве и Санкт-Петербурге. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры и от 25% - при покупке апартаментов.

Максимальный срок займа — 25 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей.

Подробнее об условиях специального ипотечного предложения от Райффайзенбанка и Группы «Самолет» можно прочитать на сайте.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

Группа «Самолет» основана в 2012 году. Сегодня компания является одним из крупнейших федеральных девелоперов и входит в ТОП-3 застройщиков России по объему текущего строительства. Группа включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. В октябре 2020 года Группа провела первичное размещение акций на Московской бирже. «Самолет» специализируется на реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий и предусматривает строительство объектов социальной инфраструктуры и создание рабочих мест одновременно с первыми очередями кварталов. С момента основания компания ввела в эксплуатацию более 2,9 млн кв. м недвижимости в Московском регионе и Ленинградской области. Земельный банк составляет 24,6 млн кв. м реализуемой площади и продолжает расти.