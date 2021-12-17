Проблему с питьевой водой в Калининградской области решат за пять лет

Проблемы с качеством воды Антон Алиханов обсудил с редакторами муниципальных газет. Встреча состоялась 16 декабря в областном правительстве.

- В областной бюджет мы заложим 200 миллионов рублей на установку модульных станций в следующем году. Этих денег хватит на почти 40 населенных пунктов, где есть необходимость в улучшении качества водопроводной воды. Это означает, что в общей сложности сорок тысяч человек получат качественную воду, - рассказал Антон Алиханов.

По словам губернатора, эта работа будет проводиться и дальше - по отдельной региональной программе. Как сообщает пресс-служба правительства, власти рассчитывают примерно за пять лет закрыть потребности всех жителей поселков. Постепенно будет сформирован региональный водоканал, который обеспечит всех жителей чистой водой.

- Проблема не новая, мы занимаемся ею постоянно, и многое уже делается, - подчеркнул губернатор.