Подъемные 100 тыс. рублей до конца года получат 34 калининградских учителя

В Калининградской области продолжает работать программа поддержки молодых учителей. До конца года «подъемную» выплату в размере 100 тысяч рублей получат 34 сотрудника сферы образования, прошедших отбор. Об этом на IV форуме молодых педагогов Калининградской области сообщила министр образования региона Светлана Трусенева.

- Сейчас происходит перезагрузка всей системы образования. И прежде всего она направлена на взращивание нашего кадрового потенциала, - подчеркнула министр. - Положительной динамики мы ожидаем прежде всего в финансовом обеспечении педагогов. Правительство уделяет большое внимание обновлению кадров в сфере образования. В 2022 году средние зарплаты учителей вырастут на десять процентов, а в 2023 году мы планируем полностью преобразовать систему оплаты труда.