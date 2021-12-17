18 школьников, 5 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 157 случаев ОРВИ, 4 пневмонии и 17 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 33 пенсионера;

- 5 медицинских работников;

- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 7 работающих на промышленных предприятиях

- 10 работников транспортных предприятий, водителей;

- 3 работника предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник гостиницы;

- сотрудник банков;

- работник предприятия в сфере ЖКХ;

- 38 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 3 ребенка до 6 лет;

- 7 детей, посещающих 7 детских садов;

- 18 учащихся 14 школ;

- 6 студентов 5 образовательных учреждений;

- 38 неработающих.