18 школьников, 5 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 157 случаев ОРВИ, 4 пневмонии и 17 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 33 пенсионера;
- 5 медицинских работников;
- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 7 работающих на промышленных предприятиях
- 10 работников транспортных предприятий, водителей;
- 3 работника предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник гостиницы;
- сотрудник банков;
- работник предприятия в сфере ЖКХ;
- 38 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 3 ребенка до 6 лет;
- 7 детей, посещающих 7 детских садов;
- 18 учащихся 14 школ;
- 6 студентов 5 образовательных учреждений;
- 38 неработающих.