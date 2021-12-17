Райффайзенбанк и Райффайзен-Лизинг предоставили комплексное финансирование для ООО «НПП «АВИВАК»

Райффайзенбанк и Райффайзен-Лизинг предоставили ООО «НПП «АВИВАК» инвестиционное и лизинговое финансирование на общую сумму 290 млн рублей.

Райффайзенбанк подписал инвестиционное соглашение с ООО «НПП «АВИВАК» на сумму 200 млн рублей и на 90 млн рублей с Райффайзен-Лизинг. Данные средства пойдут на осуществление планов по дооснащению и запуску в эксплуатацию цеха инактивированных вакцин. Запуск нового цеха позволит увеличить объем производимой продукции для внутреннего рынка и зарубежных партнеров. В 2023 году на новой площадке будет запущен цех по производству препаратов для профилактики инфекционных болезней птиц мощностью 350 тыс. доз вакцин в год. Общий объём инвестиций в проект составил более 400 млн рублей, из которых собственные средства компании — более 100 млн рублей. Срок кредита — 5 лет. Компания произвела частичную выборку кредита.

«Современные банковские решения Райффайзенбанка позволяют оперативно принимать решения о комплексном финансировании, чтобы клиенты сегмента среднего бизнеса могли управлять корпоративными финансами легко и эффективно. Мы рады начать сотрудничество с ООО «НПП «АВИВАК», которая является ведущим российским производителем препаратов для профилактики и диагностики инфекционных болезней птиц. Реализация инвестиционного проекта поможет компании запустить новую производственную линию и укрепить рыночные позиции в Северо-Западном регионе», — сказал Игорь Орлов, начальник отдела по обслуживанию и финансированию предприятий среднего бизнеса макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка.

В соответствии с лизинговым соглашением с компанией Райффайзен-Лизинг ООО «НПП» АВИВАК» направит финансирование на приобретение оборудования для оснащения цеха по производству вакцин против вирусных заболеваний птиц. Общий лимит соглашения составил 90 млн рублей, срок действия — 4 года.

«От лица компании ООО «НПП «АВИВАК» и от себя лично хочу поблагодарить коллектив Райффайзенбанка за профессионализм, оперативность, гибкость в работе с клиентами», — сообщил Ярослав Николаевич Смелов, генеральный директор ООО «НПП «АВИВАК».

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Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

Компания ООО «НПП «АВИВАК» является одним из лидеров по производству вакцин для промышленного птицеводства в Российской Федерации. Продукция компании поставляется на внутренний рынок, а также в страны ближнего и дальнего зарубежью и пользуется стабильным спросом у потребителей.