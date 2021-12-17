После выходных в Калининград снова придут арктические морозы и снегопады

. Фото: Александр Подгорчук

В ближайшие дни накрывшее Калининград потепление резко отступит. На смену придет похолодание: воздушные массы из Арктики будут поступать в тыловую часть атлантических циклонов, «заныривающих» на континент через Скандинавию и Белое море.

- В течение первой половины следующей недели воздух по области в дневные часы не будет прогреваться выше -1...+1 градусов, а в ночные часы температура будет отпускаться до -3...-6 градусов, - прогнозируют в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Вместе с морозами вернутся снегопады. Ожидается, что это будут интенсивные заряды снега, приводящие к резкому ухудшению видимости и образованию снежного покрова.

По предварительным прогнозам, морозы продержатся всю следующую рабочую неделю.

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