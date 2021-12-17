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Общество17 декабря 2021 12:36

Власти разрешили калининградцам заготовить 36 тысяч кубов древесины в этом году

По 1124 заявлениям было принято решение об отказе
Виктор Сергеев
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В Калининградской области в 2021 году был заключен 3281 договор с населением на заготовку древесины для собственных нужд. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.

«Заключение таких договоров считается одной из социально значимых услуг, сама услуга пользуется большой популярностью, - отметил министр. - В этом году можно было подать заявление через портал «Госуслуги», также остается доступным прием заявлений через МФЦ».

По 1124 заявлениям было принято решение об отказе. Всего жителям региона разрешили заготовить более 36 тысяч кубов древесины.