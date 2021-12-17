На северо-западе Калининграда построят новый коллектор

На северо-западе Калининграда будет построен новый коллектор. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил губернатор Антон Алиханов.

«У нас есть договоренность и инвестиционное обязательство по строительству северо-западного коллектора строителями, они уже подготовили инвестдоговор. С «Водоканалом» мы тоже все обсудили и согласовали».

По словам Алиханова, строительство коллектора силами застройщика этой территории даст возможность городу и «Водоканалу» канализовать ранее построенные там частные дома.