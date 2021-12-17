Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 декабря 2021 12:51

На северо-западе Калининграда построят новый коллектор

Это позволит подключить к канализации частные дома в этом районе
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)

На северо-западе Калининграда будет построен новый коллектор. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил губернатор Антон Алиханов.

«У нас есть договоренность и инвестиционное обязательство по строительству северо-западного коллектора строителями, они уже подготовили инвестдоговор. С «Водоканалом» мы тоже все обсудили и согласовали».

По словам Алиханова, строительство коллектора силами застройщика этой территории даст возможность городу и «Водоканалу» канализовать ранее построенные там частные дома.