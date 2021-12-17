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Общество17 декабря 2021 12:53

На строительство завода кристаллов и солнечных модулей в Черняховске набирают работников

Свежее фото со стройплощадки опубликовал Антон Алиханов
Николай Литвинов
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Фото: Instagram.com

Строительство крупнейшего в России завода по выпуску оборудования для солнечной энергетики ведется в Черняховске с июля. Промышленный комплекс «ЭнКОР Групп» является проектом компании Unigreen инвестиционного фонда «Реам Менеджмент».

В пятницу, 17 декабря, фотографию со стройки в индустриальном парке Черняховска опубликовал на своей странице в Instagram губернатор Антон Алиханов.

- 300 человек на стройке (идет донабор до 400) возводят объект, на котором будет создано 900 новых рабочих мест, - написал глава региона.

По словам Антона Алиханова, «стройка в графике», ввод в эксплуатацию запланирован в 2023 году. Проект уникален тем, что предусматривает полный производственный цикл, охватывающий глубокую переработку основного сырья - кремния и выпуск фотоэлектрических преобразователей для дальнейшей сборки в солнечные модули.