На строительство завода кристаллов и солнечных модулей в Черняховске набирают работников

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Строительство крупнейшего в России завода по выпуску оборудования для солнечной энергетики ведется в Черняховске с июля. Промышленный комплекс «ЭнКОР Групп» является проектом компании Unigreen инвестиционного фонда «Реам Менеджмент».

В пятницу, 17 декабря, фотографию со стройки в индустриальном парке Черняховска опубликовал на своей странице в Instagram губернатор Антон Алиханов.

- 300 человек на стройке (идет донабор до 400) возводят объект, на котором будет создано 900 новых рабочих мест, - написал глава региона.

По словам Антона Алиханова, «стройка в графике», ввод в эксплуатацию запланирован в 2023 году. Проект уникален тем, что предусматривает полный производственный цикл, охватывающий глубокую переработку основного сырья - кремния и выпуск фотоэлектрических преобразователей для дальнейшей сборки в солнечные модули.