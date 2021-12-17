Гвардейский автоматчик устроил стрельбу в Калининграде

Ночью в ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда позвонила жительница одного из домов по улице Фрунзе. Гражданка поведала, что только что была разбужена выстрелами за окном. По названному адресу немедленно отправилась следственно-оперативная группа.

На предполагаемом месте происшествия уже царила тишина, так что операм пришлось опрашивать возможных очевидцев инцидента и изучать записи с камер видеонаблюдения. В результате удалось установить и факт стрельбы, и личность стрелявшего. Как выяснилось, 23-летний житель Гвардейска гостил у родственников в областной столице и на радостях перебрал со спиртным. Еще хуже то, что, придя в неадекватное состояние, гвардеец вооружился автоматом Калашникова (к счастью, охолощенным, то есть могущим производить только свет и шум) и устроил внеплановый салют. Брали автоматчика уже непосредственно по месту жительства, причем при силовой поддержке бойцов ОМОНа. Мало ли, может, кроме охолощенного, подозреваемый припас и вполне себе боевое оружие…

- В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Хулиганство», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД. - Ее санкции предусматривают для виновных лишение свободы на срок до 7 лет.